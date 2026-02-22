Milano Cortina 2026 record ascolti e 30 medaglie azzurre per Warner Bros Discovery

Milano Cortina 2026 ha ottenuto ascolti record grazie alla copertura di Warner Bros. Discovery su Eurosport e HBO Max. La forte partecipazione del pubblico e la qualità delle trasmissioni hanno contribuito a questo risultato. La società ha festeggiato con il CONI, sottolineando l’importanza della collaborazione. Durante l’evento sono state conquistate 30 medaglie italiane, un dato che riflette l’impatto sportivo dell’evento. La sfida ora è mantenere questo livello di attenzione.

© Digital-news.it - Milano Cortina 2026 record ascolti e 30 medaglie azzurre per Warner Bros Discovery

Milano Cortina 2026 chiude con ascolti record per Warner Bros. Discovery con Eurosport e HBO Max: Araimo celebra il successo con il CONI. Ospite in studio a Casa Italia, Alessandro Araimo, Warner Bros. Discovery Managing Director & Executive Vice President South Europe, celebra in compagnia del presidente del CONI Luciano Buonfiglio il successo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: «È stata un’avventura bellissima, è stata la. su Digital-News.it Milano Cortina 2026 chiude con ascolti record per Warner Bros. Discovery con Eurosport e HBO Max: Araimo celebra il successo con il CONI. 🔗 Leggi su Digital-news.it Olimpiadi Milano – Cortina 2026: Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale dei Giochi con gare live su HBO Max e discovery+ Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte. Leggi anche: Warner Bros. Discovery svela gli studi italiani per Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I Giochi Olimpici dei sogni: a Milano Cortina 2026, la squadra italiana frantuma i record di Lillehammer 1994; FISG, Milano Cortina 2026 è stata l’Olimpiade dei record per il ghiaccio azzurro - FISG; Milano Cortina, Italia senza fine altri due ori e record di medaglie: il sogno azzurro continua; Milano Cortina 2026, Italia da record: 22 medaglie e già superata Lillehammer 1994. Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 22 febbraio 2026Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani ... sportmediaset.mediaset.it Milano-Cortina, quando i sogni diventano realtà. Le olimpiadi da record degli azzurri: ecco tutte le medaglie vinteMilano-Cortina 2026, battuto il record di Lillehammer ‘94 (20 medaglie). Gli azzurri fanno il pieno di medaglie ... affaritaliani.it Le Paralimpiadi più politiche di sempre. E dopo Milano-Cortina tocca ai Giochi degli Usa x.com MILANO CORTINA | Un atleta del team di bob israeliano finge di essere malato per favorirne un altro, il Comitato olimpico israeliano ritira la squadra. La motivazione: "Condotta non corretta". Il team non completa la prova olimpica. #ANSA - facebook.com facebook