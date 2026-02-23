Olimpiadi | Gualtieri si’ a candidatura Roma ma decisione spetta a piu’ istituzioni

Roberto Gualtieri ha annunciato che Roma potrebbe candidarsi per le Olimpiadi del 2036 o 2040, ma la scelta finale dipende da altre istituzioni. Il sindaco spiega di essere pronto a impegnarsi e che il Comune è disponibile a sostenere questa possibilità. La decisione, però, richiede l’approvazione di più enti pubblici, lasciando aperta la questione. La proposta resta in piedi, ma ancora senza un’indicazione definitiva.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ribadito, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera nei giorni scorsi, la disponibilità del Comune di Roma ad attivarsi per una possibile candidatura della Capitale alle Olimpiadi del 2036 o 2040. Gualtieri ha sottolineato, tuttavia, l’importanza di una scelta che sia condivisa tra le diverse istituzioni coinvolte. La posizione del sindaco sulla candidatura olimpica. “Sono sicuramente a favore, ma la scelta della candidatura non dipende solo dal sindaco e in questo siamo rispettosi dei vari ruoli. Possiamo dire che se si decide di candidare Roma alle Olimpiadi noi ci saremo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Olimpiadi a Roma, Gualtieri apre: “Pronti a costruire la candidatura”. Ma Rocca chiede prudenzaRoberto Gualtieri annuncia l'intenzione di candidare Roma alle Olimpiadi, motivata dalla conclusione positiva dei Giochi di Milano-Cortina.

