Olimpiadi 2026 | Trenord batte record con 1,3 milioni di passeggeri

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Trenord ha registrato un aumento record di passeggeri, con 1,3 milioni di viaggiatori in più rispetto al periodo pre-Olimpiadi. Il servizio ferroviario lombardo ha dimostrato la sua efficienza, gestendo un traffico intenso con puntualità e comfort, diventando un elemento chiave per la mobilità durante l’evento sportivo. Il potenziamento dell’offerta, con 200mila trenikm in più, ha permesso di rispondere alla domanda crescente. In particolare, la linea Milano-Valtellina ha un aumento del 64% di passeggeri, mentre le linee suburbane di Milano hanno registrato un incremento del 15%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: in campo la passione del team Trenord! #OlimpiadiInvernali #ParalimpiadiInvernali #MilanoCortina2026 @milanocortina26 x.com

I lombardi corrono. TreNOrd! Oggi lanciamo una campagna dalla parte dei cittadini lombardi stanchi dei disservizi di Trenord. Regione Lombardia ha affidato nuovamente l’appalto alla società senza una gara e fino al 2033. E i cittadini Fanno le Olimpiadi og - facebook.com facebook