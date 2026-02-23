olimpiadi 2026 il momento dello spegnimento dei due bracieri olimpici

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si sono concluse con lo spegnimento dei due bracieri olimpici, causato dalla cerimonia di chiusura all’interno dell’antica Arena di Verona. La decisione rappresenta il momento conclusivo di un evento che ha coinvolto numerose località tra montagne e città, con i fiamme gemelle che hanno acceso l’entusiasmo di milioni di spettatori. La cerimonia ha segnato la fine di queste gare invernali, lasciando un ricordo indelebile.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si sono concluse con lo spegnimento delle fiamme gemelle nelle città ospitanti Milano e Cortina d’Ampezzo, durante la cerimonia di chiusura all’interno dell’antica Arena di Verona, situata a circa metà strada tra le lontane località montane, vallive e urbane che hanno reso questi Giochi invernali i più dispersi di sempre. La cerimonia di chiusura ha reso omaggio alla danza e alla musica italiana: dall’opera lirica al pop italiano del XX secolo, fino al ritmo DJ di Gabry Ponte, che ha fatto ballare i 1.500 atleti con un numero allegro mentre sul palco esplodevano coriandoli colorati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, accesi i bracieri olimpici a Milano e CortinaLe Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ufficialmente partite.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: svelato il design dei due bracieri che illumineranno i GiochiIl 20 gennaio 2026, Milano e Cortina hanno presentato il design dei due bracieri che illumineranno le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Gli occhi del Mondo su Verona: chiusi i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Curling, gnocchi e meme: così Milano-Cortina 2026 conquista il mondo; Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: tutti gli ospiti sul palco e cosa accadrà stasera all'Arena di Verona.

Margherita Vicario alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 è Diva retrò con l'abito a clessidra per il momento revival Italian VintageIn duetto con la band Calibro 35, la poliedrica artista Margherita Vicario alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 ha interpretato la musica italiana vintage. I dettagli svelati dallo stylist ... vogue.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, le pagelle: Thiele e Bolle magnetici (10), Lauro chiude il cerchio (9)Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono concluse con una cerimonia da manuale: Roberto Bolle è la goccia primordiale nella sua prima esibizione aerea ... dilei.it

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali @milanocortina26 all’Arena di Verona è stata un momento di straordinaria emozione. In uno dei luoghi simbolo della nostra storia e della nostra cultura, si è concluso un evento che ha unito il mondo inte x.com

Alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Joan Thiele ha regalato un momento di grande intensità interpretando “Il mondo”, il classico portato al successo da Jimmy Fontana. Il risultato è stato un vero fil rouge tra memoria e cont - facebook.com facebook