Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | svelato il design dei due bracieri che illumineranno i Giochi

Il 20 gennaio 2026, Milano e Cortina hanno presentato il design dei due bracieri che illumineranno le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Oltre alle competizioni sportive, l’evento sarà caratterizzato da un ricco progetto artistico e simbolico, che comprende le cerimonie di inaugurazione e chiusura, e diversi eventi collaterali. Questi elementi contribuiranno a creare un’atmosfera unica, rappresentando l’identità e il valore delle Olimpiadi 2026.

Milano, 20 gennaio 2026 – Non solo sport e competizione. La magia delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sarà emanata anche da tutto il progetto artistico che sta alla base dell'organizzazione e che comprende l'i naugurazione del 6 febbraio, la cerimonia di chiusura, il simbolismo e i vari eventi collaterali. Tra gli elementi più impattanti ci sono i due Bracieri olimpici, di cui oggi 20 gennaio è stato svelato il design. Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, bruceranno contemporaneamente in due città diverse, vale a dire ovviamente Milano e Cortina. Il design del Braciere olimpico, che verrà acceso a Milano durante l'inaugurazione dei Giochi I Bracieri, simbolo potente dell'Armonia fra i territori dei Giochi diffusi, nascono da un progetto di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin. Due bracieri differenti. L'inedito dei Giochi di Milano CortinaPer la prima volta nella storia, due Bracieri verranno accesi e spenti in modo sincronizzato in due città diverse, rappresentando un'edizione dei Giochi di Milano Cortina che unisce territori e comunità.

