Olimpiadi 2026 accesi i bracieri olimpici a Milano e Cortina

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ufficialmente partite. Questa sera, lo stadio San Siro ha acceso i bracieri olimpici, segnando il via ufficiale. La cerimonia di apertura si è svolta anche in altre tre sedi: Cortina, Livigno e Predazzo. Decine di atleti e migliaia di spettatori hanno assistito a un evento che dà il via a settimane di gare e emozioni.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate. A sancire il via è stata la cerimonia di apertura andata in scena allo stadio San Siro e in altre tre sedi dei Giochi: Cortina, Livigno e Predazzo. Due i bracieri accesi, di cui uno nel capoluogo lombardo: all'Arco della Pace. Per l'occasione, come ultimi tedofori sono stati scelti gli ex campioni olimpici di sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Mentre nella località di montagna del Bellunese l'onore è ricaduto su Sofia Goggia, stella della nazionale italiana di sci e in gara in queste Olimpiadi.

