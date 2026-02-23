olimpiadi 2026 eileen gu in lacrime per la morte della nonna

Eileen Gu piange dopo aver appreso della morte della nonna, una perdita che ha colpito profondamente l’atleta cinese di sci acrobatico. La notizia si diffonde mentre Gu si preparava per le Olimpiadi 2026, dove punta a conquistare il podio. La nonna, che le ha sempre dato supporto, era una figura molto vicina alla campionessa. La notizia si diffonde tra i fan e gli appassionati di sport in tutto il mondo.

Non trattiene le lacrime Eileen Gu, l’atleta cinese specialista dello sci acrobatico, nonché la più premiata di sempre in questo sport. Alla fine della conferenza stampa di domenica dopo la vittoria della medaglia d’oro nell’halfpipe (il suo terzo podio dopo i due argenti ottenuti sempre alle Olimpiadi di Milano Cortina ), ha raccontato ai giornalisti di aver appena saputo della scomparsa di sua nonna, Feng Guozhen, a cui era molto legata. “È stata una parte importante della mia vita durante la mia crescita; era una grande combattente, la ammiravo immensamente. Era una donna che comandava la sua vita, la teneva saldamente in mano e la trasformava in ciò che voleva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La 22enne Eileen Gu è un’anomalia per lo sci acrobatico: è la sola atleta che riesca a vincere in tutte e tre le specialità acrobatiche e alle Olimpiadi di Milano Cortina è stata l’unica ad aver partecipato a tutti e tre gli eventi, vincendo una medaglia in ognuno. M - facebook.com facebook

Eileen Gu ha conquistato l’oro nell’halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alla sua abilità tecnica e al suo stile impeccabile. La campionessa ha eseguito salti complessi e acrobazie spettacolari, lasciando il pubblico senza x.com