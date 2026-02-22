Eileen Gu in lacrime dopo la vittoria dell’oro olimpico nell’halfpipe | Ho scoperto ora che mia nonna è morta

Eileen Gu ha pianto dopo aver vinto l’oro olimpico nell’halfpipe, scoprendo improvvisamente della morte di sua nonna. La notizia le è stata comunicata poco prima della conferenza stampa, mentre si preparava a festeggiare il suo successo. La sorpresa e il dolore si sono mescolati in un attimo, rendendo quel momento ancora più intenso. La giovane atleta ha mostrato tutta la sua emozione davanti alle telecamere, lasciando trasparire la profondità del suo lutto.

C’è un confine sottilissimo tra la gioia più grande e il dolore più profondo. Eileen Gu lo ha attraversato in pochi istanti, davanti alle telecamere di tutto il mondo, durante la conferenza stampa che avrebbe dovuto celebrare uno dei risultati sportivi più straordinari della storia delle Olimpiadi invernali. La sciatrice statunitense, che gareggia per la Cina, aveva appena difeso con successo il titolo olimpico nell’halfpipe di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la sua sesta medaglia a cinque cerchi e diventando ufficialmente la sciatrice freestyle più titolata di sempre, come ha tenuto a ribadire qualche giorno fa alla domanda fuori luogo di un giornalista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

