Milano-Cortina dieci momenti iconici dei Giochi | da Rossi con Mattarella all' inchino a Brignone

Il successo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 deriva dall'impegno degli organizzatori e dalla passione degli atleti, che hanno regalato momenti memorabili. Tra le immagini più significative, l'incontro tra Rossi e Mattarella e l'inchino di Brignone, simboli di rispetto e determinazione. Questi episodi hanno catturato l’attenzione del pubblico e hanno fatto parlare di sé sui social. La manifestazione si conclude lasciando un ricordo indelebile nelle menti degli appassionati.

© Iltempo.it - Milano-Cortina, dieci momenti iconici dei Giochi: da Rossi con Mattarella all'inchino a Brignone

Cortina, 23 feb. (Adnkronos) - Si sono chiuse le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 tra record e gesti iconici. I Giochi hanno regalato il record di medaglie all'Italia ma anche emozioni, contraddizioni, fragilità, sorprese e 10 immagini destinate a sopravvivere ben oltre la fine dei Giochi. Dieci momenti, in particolare, hanno incarnato lo spirito di questa edizione olimpica. Dalla semplicità istituzionale a bordo di un tram milanese, guidato da Valentino Rossi, del presidente Sergio Mattarella, ai crolli più dolorosi, dai sorrisi inattesi, agli addii trasformati in lezione di coraggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it Dai Krampus di Cortina al tram di Mattarella: tutti i momenti virali della cerimonia dei Giochi 2026Cortina d’Ampezzo ha aperto oggi i festeggiamenti in vista dei Giochi 2026. Milano-Cortina, Mattarella a San Siro a bordo tram guidato da RossiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato a sorpresa allo stadio San Siro di Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, i momenti clou del giorno 12: quarti di hockey e slalom femminile in primo piano; Cosa ci lascia Milano-Cortina: le 10 immagini dei Giochi; 30 medaglie azzurre: il medagliere finale Milano Cortina 2026. Milano-Cortina 2026, ecco i momenti più belli e curiosi di questa Olimpiade Made in Italy. FotoUn’edizione da record per l’Italia, che ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ha fatto il pieno di medaglie come mai prima nella sua storia olimpica ... affaritaliani.it Dieci momenti notevoli della cerimonia di apertura delle OlimpiadiMariah Carey e il suo gobbo personalizzato, l'inno di Mameli in playback, Mattarella sul tram e Mattarella che sbaglia la frase di apertura dei Giochi ... ilpost.it Si sono concluse le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Restano le immagini in TV, i record, le medaglie e le celebrazioni...e restano i cantieri. Cosa abbiamo lasciato sotto la neve Articolo completo nel link al primo commento - facebook.com facebook L’Italia Team chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un bottino di 30 medaglie, celebrato in un video che ripercorre imprese, volti ed emozioni della spedizione azzurra. Nel filmato, l’omaggio agli atleti che hanno contribuito a uno dei m x.com