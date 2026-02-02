Chi sono i 10 portabandiera dei Giochi Milano-Cortina 2026

Sono stati annunciati i dieci atleti che porteranno la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento si terrà venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro, dove i portabandiera saliranno sul palco per rappresentare tutto il movimento sportivo italiano.

A scegliere i volti, tutte personalità di rilievo internazionale, è stato il Comitato olimpico internazionale con la Fondazione Milano Cortina. Si tratta di atlete e atleti, ma anche personaggi noti per il valore delle loro storie umane e professionali che incarnano i principi di pace, unità e solidarietà. La bandiera sfilerà in due luoghi simbolici: allo stadio di San Siro a Milano, dove ci saranno otto portabandiera, e a Cortina con due. Ecco i nomi dei selezionati: il giapponese Tadatoshi Akiba, sindaco di Hiroshima tra il 1999 e il 2011, noto per il suo impegno a favore del disarmo nucleare e membro attivo dell'organizzazione Mayors for peace.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano Cortina 2026 si avvicina, e l'Italia ha scelto i suoi quattro portabandiera per l'apertura dei Giochi invernali.

