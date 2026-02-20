Olimpiadi a Roma nel 2040? La suggestione di Luciano Buonfiglio i freni di Malagò
Luciano Buonfiglio ha rilanciato l’idea di organizzare le Olimpiadi a Roma nel 2040, attirando l’attenzione di molti appassionati. La proposta si basa sulla voglia di valorizzare la capitale come palcoscenico internazionale, mentre alcuni critici come Malagò sollevano dubbi sulla fattibilità e sui costi. La discussione si accende anche tra politici e organizzatori sportivi, che valutano le infrastrutture e i rischi di un simile evento. La questione resta aperta mentre Roma si prepara a riaccendere il dibattito pubblico.
Negli ultimi giorni è tornato di moda il tema di Roma come sede delle Olimpiadi Estive, visto anche il successo di Milano Cortina 2026. L’obiettivo sarebbe quello del 2040 in linea di massima, a ottant’anni da quella rassegna a cinque cerchi della quale la Capitale porta ancora i segni in positivo, e che fu per certi versi uno spartiacque sia nella storia olimpica che in quella generale del tempo. A parlarne agli organi di stampa, dalla Rai ad Askanews fino a un po’ tutto lo scibile noto, è stato Luciano Buonfiglio, il presidente del CONI: “ Se dovessi puntare su una sede? Roma, c’è una percentuale di impianti già realizzati, poi io sto rispondendo a titolo personale e il 2036 o il 2040 per uno come me.🔗 Leggi su Oasport.it
