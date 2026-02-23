Buonfiglio Milano-Cortina nella storia l' Italia ha fatto bella figura

Buonfiglio afferma che Milano-Cortina ha portato l’Italia in prima fila, grazie alle iniziative sportive e culturali diffuse nel territorio. La scelta di ospitare le Olimpiadi ha coinvolto molte aree del paese, creando un evento capace di attirare l’attenzione internazionale. Tuttavia, il presidente del Coni critica il mancato rispetto della tregua olimpica, evidenziando tensioni fuori dal campo. La discussione si concentra sulla riuscita complessiva di questa edizione.

Per il presidente del Coni: "Una vergogna il mancato rispetto della tregua olimpica" ROMA - "L'Italia ha fatto una bella figura, ha valorizzato il nostro territorio grazie a questi Giochi diffusi. C'è stato l'impegno di tutti: territorio, comuni, regioni, tedofori e volontari. Hanno funzionato i trasporti, la sicurezza, un plauso anche a tutti i servizi militari, di polizia, con una sicurezza presente ma non visibile, al contrario di tante altre manifestazioni olimpiche. E poi i villaggi olimpici, il cibo: abbiamo ricevuto complimenti da tutti". Intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio traccia un bilancio finale dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: l’Italia ci ha fatto sognare nella staffetta femminile di fondo. Ora il giganteL’Italia ha emozionato il pubblico con la vittoria nella staffetta femminile di fondo, un risultato che ha conquistato i tifosi e ha riacceso la passione per le discipline invernali.

Milano Cortina, Buonfiglio: Mattarella è il nostro presidente non un portafortuna

