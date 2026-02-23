Olanda premier gay e giovane guida una fragile coalizione

Rob Jetten, giovane leader e sostenitore dei diritti civili, guida un governo di minoranza in Olanda, nato dopo le recenti consultazioni elettorali. La sua coalizione, composta da partiti diversi, si mantiene con difficoltà, a causa delle divergenze tra i membri e delle sfide legislative imminenti. La fragile alleanza si basa su accordi precari, e ogni decisione richiede un equilibrio attento tra le varie forze politiche. La situazione rimane instabile mentre si cercano soluzioni pratiche.

In Olanda, un governo di minoranza guidato da Rob Jetten ha la luce, segnando un momento storico per il paese. Jetten, 36 anni, non solo è il premier più giovane della storia olandese, ma anche il primo apertamente gay a ricoprire questa carica. La sua coalizione, composta da liberali progressisti di D66, cristianodemocratici e centrodestra, conta su 66 seggi su 150, una base fragile ma determinata a lavorare con il Parlamento per migliorare ogni legge. La nascita di questo governo rappresenta una sfida politica e sociale. Jetten, noto per il suo impegno europeista, ha già dichiarato il suo fermo sostegno all’Unione Europea, alla NATO e all’Ucraina, oltre a un aumento delle spese per la difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

