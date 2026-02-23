Olanda giura il nuovo governo Jetten A 38 anni è il premier più giovane | chi è

Il nuovo governo nei Paesi Bassi si è formato dopo le dimissioni del precedente, a causa di divergenze sulla gestione economica. Jetten, 38 anni, ha giurato come premier, diventando il più giovane nella storia del paese. L’esecutivo di minoranza, composto da membri di tre partiti, ha preso ufficialmente il potere davanti al re Willem-Alexander. La formazione segna un cambiamento nel panorama politico olandese. La prima decisione dell’esecutivo riguarda la riforma delle politiche ambientali.

Nasce il nuovo governo nei Paesi Bassi. L’esecutivo di minoranza formato dai progressisti del D66, dai liberali del Vvd e dai cristiano-democratici del Cda ha giurato davanti al re Willem-Alexander, aprendo una nuova fase politica nel Paese. A guidarlo è Rob Jetten, che a 38 anni diventa il più giovane primo ministro nella storia olandese. Leader del D66, classe 1987, europeista convinto e paladino dei diritti civili, Jetten aveva ottenuto una vittoria a sorpresa alle elezioni del 22 ottobre, superando di misura l’ultradestra del Partito per la Libertà guidato da Geert Wilders. L’esito definitivo era arrivato solo dopo il conteggio dei voti postali, al termine della quarta elezione nazionale dal 2017 in un panorama politico sempre più frammentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giornalista, figlio d’arte e otto anni più giovane: chi è Francesco Bechis, il nuovo fidanzato di Giorgia CardinalettiGiorgia Cardinaletti ha trovato un nuovo compagno: Francesco Bechis, giornalista romano nato nel 1995.

Leggi anche: “27 anni più giovane”. Sandro Giacobbo, chi è la giovane moglie: accanto a lui nella battaglia contro il tumore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Olanda, il nuovo Governo vuole vietare completamente la pubblicità del gioco d’azzardoLa coalizione punta a restrizioni più severe su pubblicità e licenze online ma l’industria avverte: il divieto totale rischia di alimentare il mercato nero. gioconews.it

L'Olanda scopre il programma del governo di minoranza di Jetten: IniziamoBRUXELLES - L'Olanda si prepara a scoprire il programma del nuovo governo di coalizione di minoranza guidato dal progressista Rob Jetten. Il documento si intitolerà 'Iniziamo' e sarà presentato a ... ansa.it