Nasce il nuovo governo in Olanda | chi è Rob Jetten premier più giovane di sempre

Rob Jetten, nuovo premier più giovane di sempre in Olanda, assume il comando dopo l’insediamento del governo di coalizione. La formazione dell’esecutivo deriva da un accordo tra i partiti progressisti del D66, i liberali del Vvd e i cristiano-democratici del Cda, che hanno giurato davanti al re. La nomina di Jetten segna un cambiamento importante nella politica nazionale, con un governo di minoranza che affronta nuove sfide. La sua prima decisione riguarda la gestione delle politiche ambientali.

Al via il nuovo governo in Olanda. L’esecutivo di minoranza formato dai progressisti del D66, dai liberali del Vvd e dai cristiano-democratici del Cda ha giurato davanti al re, aprendo una nuova fase politica. A guidarla è Rob Jetten, il più giovane primo ministro nella storia olandese. Il leader del D66, classe 1987, europeista e paladino dei diritti civili, aveva ottenuto una vittoria a sorpresa alle elezioni del 22 ottobre, superando l’ultradestra di Geert Wilders. È stato ministro del Clima e dell’energia nel quarto governo Rutte. Rob Jetten (Ansa). Nato il 25 marzo 1987 a Veghel, nel Brabante Settentrionale, Jetten ha studiato presso l’Università Radboud di Nimega, ottenendo un bachelor of arts e poi un master of arts in Pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Olanda, giura il nuovo governo Jetten. A 38 anni è il premier più giovane: chi è

