Edoardo Carretto è il nuovo direttore della Microbiologia e Virologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII

Edoardo Carretto è ufficialmente il nuovo direttore della Microbiologia e Virologia all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha iniziato da pochi giorni e ha già preso in mano le prime responsabilità. Ora si concentrerà sulla gestione dei laboratori e sulla lotta contro le malattie infettive.

Bergamo. Ha preso servizio nei giorni scorsi Edoardo Carretto, il nuovo direttore della Microbiologia e Virologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Medico specialista in Malattie Infettive e in Microbiologia e Virologia, Carretto proviene dall’Ausl Reggio Emilia, dove ha diretto per 15 anni l’analoga struttura. In trent’anni di carriera Carretto ha maturato una solida capacità organizzativa e gestionale nei processi di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza, nel contrasto all’antibiotico-resistenza e nella tipizzazione molecolare dei patogeni in ambito ospedaliero. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia e le specializzazioni in Malattie Infettive e in Microbiologia e Virologia, Carretto ha prestato servizio a Piacenza e poi per 11 anni all’ Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, dove ha integrato attività diagnostica avanzata e ricerca.🔗 Leggi su Bergamonews.it

