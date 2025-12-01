Ospedale Papa Giovanni stanziati 100 milioni di euro per la realizzazione dell’ottava Torre
Bergamo. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lunedì, 1° dicembre, l’Accordo di Programma integrativo per tre importanti interventi di edilizia sanitaria. Tra questi, oltre alla nuova piastra emergenza urgenza e blocco operatorio dell’ospedale di Esine (Brescia) e l’ampliamento dell’ospedale di Sondrio, figura anche la realizzazione della VIII Torre del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La spesa complessiva si avvicina ai 150 milioni a carico dello Stato, a cui si sommano circa 58 milioni di euro in capo alla Regione. Solamente per l’ampliamento del Papa Giovanni sono stati stanziati 100 milioni, 52,5 milioni in arrivo dal Pirellone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
