Sono ostaggio dei miei vicini abbiamo iniziato a fare sesso estremo insieme per gioco ma ora mi bussano ogni volta che sono annoiati o eccitati | una lettrice racconta il suo triangolo sessuale al Daily Star

Una lettrice condivide la sua esperienza di un triangolo sessuale con i vicini, iniziato per gioco e poi diventato una routine quotidiana. Ogni volta che sono annoiati o eccitati, bussano alla sua porta, lasciandola in una situazione complicata. La storia, raccontata alla rubrica del Daily Star di Jane O’Gorman, apre uno sguardo sui confini del desiderio e delle relazioni di vicinato.

Ogni giorno la rubrica di consigli del Daily Star, firmata da Jane O’Gorman, riceve lettere che raccontano fragilità, desideri e dilemmi della vita quotidiana dei suoi lettori. Ci si trova letteralmente di tutto e alcune di queste storie diventano poi virali sul web. È il caso della lettrice che scrive: “Ho rapporti sessuali con la coppia di vicini. Era un gioco, ora è un incubo”. Nella sua lunga lettera, la donna — che vive in un condominio — racconta di aver iniziato nel 2023 una relazione consensuale con i suoi vicini, marito e moglie. Un’esperienza che, nelle sue intenzioni, doveva rimanere un diversivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono ostaggio dei miei vicini, abbiamo iniziato a fare sesso estremo insieme per gioco ma ora mi bussano ogni volta che sono annoiati o eccitati”: una lettrice racconta il suo triangolo sessuale al Daily Star

