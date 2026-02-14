Martina Miliddi vita privata | è fidanzata? L’ex ad Amici il suo rapporto con De martino e il suo attuale compagno

Martina Miliddi, ex concorrente di Amici, ha attirato l’attenzione dei media per la sua relazione sentimentale con il suo attuale compagno, che ha confermato di conoscere da diversi mesi. La cantante e ballerina svela anche di aver avuto un rapporto stretto con Stefano De Martino, ma ora si concentra sulla sua carriera e sulla vita privata. Recentemente, ha pubblicato sui social una foto con il nuovo partner, mostrando un sorriso sincero e un weekend trascorso insieme in un piccolo paese di montagna.

Negli ultimi mesi Martina Miliddi è diventata uno dei volti più riconoscibili del preserale Rai grazie alla sua presenza fissa ad Affari tuoi. La ballerina, sorridente, energica e sempre al centro della scena, ha conquistato il pubblico non solo per il talento, ma anche per la sua simpatia e un po’ di mistero. Martina, nata nel 2000 a Cagliari, si avvicina alla danza quando è ancora una bambina. I balli latino-americani diventano presto il suo linguaggio naturale e con il tempo, anche la sua strada professionale. Una strada che la porta lontano da casa e direttamente sotto i riflettori nazionali. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.

Un momento imbarazzante si è vissuto oggi in studio ad Affari Tuoi.

