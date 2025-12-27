Oggi 27 dicembre è la festa di San Giovanni | l’apostolo prediletto da Gesù
Apostolo ed evangelista, san Giovanni era il prediletto da Gesù, il discepolo più amato. È stato sempre accanto a Lui, anche sotto la Croce. Nei giorni successivi al Natale si ricordano i cosiddetti "comites Christi", coloro che lo gli sono stati molto vicini. Il 27 dicembre è la memoria liturgica di san Giovanni, apostolo ed.
27 dicembre 2025 - L'altro discepolo... (Gv 20,2-8) - Ti seguirò ovunque...
