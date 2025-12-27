Apostolo ed evangelista, san Giovanni era il prediletto da Gesù, il discepolo più amato. È stato sempre accanto a Lui, anche sotto la Croce. Nei giorni successivi al Natale si ricordano i cosiddetti “comites Christi“, coloro che lo gli sono stati molto vicini. Il 27 dicembre è la memoria liturgica di san Giovanni, apostolo ed. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 27 dicembre è la festa di San Giovanni: l’apostolo prediletto da Gesù

Leggi anche: Oggi 30 novembre, Sant’Andrea Apostolo: fu il primo ad essere chiamato da Gesù

Leggi anche: Oggi 21 dicembre, San Pietro Canisio: non solo catechista, è il secondo Apostolo della Germania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CinemaScuola LAB, finanziati 232 progetti nelle scuole italiane; Sono 232 gli eventi sportivi organizzati in Piemonte nel 2025; SPORT * TOUR DE SKI DOBBIACO: «AL VIA LA 20ª EDIZIONE CON 232 ATLETI DA 37 NAZIONI: KLÆBO FAVORITO, 21 AZZURRI IN GARA; Accadde oggi | 27 dicembre il Molise è la ventesima regione d’Italia.

Sabato 27 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi si celebra San Giovanni Apostolo ed Evangelista. nostrofiglio.it