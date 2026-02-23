San Policarpo | il Santo del 23 Febbraio e la Sua Eredità

Il 23 febbraio si onora San Policarpo, martire il cui sacrificio è legato alle persecuzioni dell’antichissima Chiesa. La causa della sua morte risiede nelle accuse di aver mantenuto fede alle proprie convinzioni nonostante le minacce dell’Impero romano. La sua figura, simbolo di resistenza e fede, ancora oggi ispira molte comunità cristiane. La sua storia attraversa secoli, lasciando un’eredità di coraggio e determinazione. La ricorrenza richiama l’attenzione sulla sua vita e sul suo esempio.

San Policarpo è una figura di grande rilievo nella storia del cristianesimo, celebrato il 23 febbraio. Nato intorno al 69 d.C., fu vescovo di Smirne, situata nell'attuale Turchia. Policarpo è noto per la sua salda fede e per essere stato uno dei padri apostolici, ovvero uno dei primi cristiani che ebbero rapporti diretti con gli apostoli. Chi era San Policarpo?. San Policarpo nacque a Smirne e divenne presto un fervente sostenitore della fede cristiana. Fu discepolo di San Giovanni Apostolo, il che gli conferì una posizione di rilievo nella Chiesa primitiva. La sua vita fu dedicata alla diffusione del Vangelo e alla guida della comunità cristiana di Smirne.

