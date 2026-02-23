Offerta Il Giorno abbonamento super scontato per la settimana della musica | 12 euro per un anno anziché 99 euro

Il giornale Il Giorno offre un abbonamento annuale a soli 12 euro, sfruttando la settimana della musica italiana per promuovere la sua offerta. La promozione mira a coinvolgere chi desidera seguire ogni dettaglio delle novità musicali e delle tendenze in tempo reale. La campagna si rivolge a lettori interessati a rimanere aggiornati su eventi, interviste e curiosità, andando oltre i classici palcoscenici. La proposta rimane valida solo per pochi giorni.

In occasione della settimana più seguita dell’anno per la musica italiana, Il Giorno lancia una promozione esclusiva dedicata a chi vuole restare sempre informato, in tempo reale, su tutto ciò che accade (non solo sul palco dell’ Ariston ). Leggi tutte le notizie su ilgiorno.it e rimani aggiornato su cronaca, politica, economia, cultura, sport e molto altro, con contenuti affidabili, approfonditi e senza pubblicità invasiva. Solo 12 euro per 1 anno anziché 99 euro. Un anno intero di accesso illimitato, ovunque ti trovi, su tutti i dispositivi. L’abbonamento non si rinnova automaticamente: riceverai un’email prima della scadenza e deciderai tu se rinnovare il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

DAZN Piano Mobile, abbonamento su Carta Giovani Nazionale con offerta 19,99 euroDAZN lancia il suo nuovo piano mobile su Carta Giovani Nazionale.

Offerta Kena: con queste offerte risparmi da 5,99 euro a 11,99 euro (è imperdibile)Scopri le offerte Kena, pensate per chi desidera risparmiare tra 5,99 e 11,99 euro al mese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cartaceo e digitale, l’abbonamento al Giorno conviene sempre; Abbonamento digitale al GdB, tablet incluso: da 0,90 euro al giorno; Un anno di notizie con La Nazione. Super-abbonamenti per carta e web; Un anno di notizie con Il Giorno: super abbonamenti per carta e web.

Un anno di notizie con Il Giorno: super abbonamenti per carta e webMilano, 20 febbraio 2026 – Un anno intero insieme a Il Giorno per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E’ l’opportunità proposta dalla campagna abb ... ilgiorno.it

Black Friday al Giorno, un’offerta imperdibile: quotidiano digitale e sito gratis per un meseUn mese di prova gratis al nostro quotidiano digitale e online, poi l’abbonamento al prezzo scontato di 12 euro al mese (anziché 19,90). La promozione attiva dal 24 novembre al 2 dicembre Milano – In ... ilgiorno.it

Sette ore al giorno di componente energia a costo zero: è l’offerta Enel pensata per chi concentra i consumi nelle ore centrali della giornata. Dalle 10 alle 17 elettrodomestici energivori come lavatrice e lavastoviglie possono incidere molto meno sulla bolle - facebook.com facebook