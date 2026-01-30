DAZN lancia il suo nuovo piano mobile su Carta Giovani Nazionale. Per 19,99 euro al mese, i giovani possono seguire tutto lo sport direttamente dallo smartphone. L’offerta punta a conquistare chi preferisce la comodità del mobile e il mondo digitale, senza dover ricorrere a abbonamenti tradizionali.

DAZN Piano Mobile arriva su Carta Giovani Nazionale con DAZN Full Mobile a 19,99 euro al mese, un abbonamento pensato per i giovani che seguono tutto lo sport solo da smartphone. La collaborazione tra DAZN e Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, prosegue anche nel 2026 con una nuova iniziativa dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il nuovo piano DAZN Full Mobile sarà attivabile dagli utenti in possesso della Carta Giovani Nazionale fino al 10 febbraio 2026, salvo proroghe, e prevede la possibilità di godersi tutto lo sport di DAZN FULL a 19,99 euro al mese, esclusivamente da smartphone. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - DAZN Piano Mobile, abbonamento su Carta Giovani Nazionale con offerta 19,99 euro

Approfondimenti su DAZN Piano Mobile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su DAZN Piano Mobile

Argomenti discussi: Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; DAZN Sports: promo da 7,99 euro al mese con Australian Open, Milano Cortina 2026 e altro; DAZN Full scontato di 20 €/mese: come attivare la promo flash; Migliori IPTV Italia.

DAZN lancia un'offerta esclusiva: 3 mesi di sport a 7,99 euro al meseDAZN lancia un'offerta esclusiva sul piano Sports a 7,99€/mese per tre mesi, valida solo per alcuni utenti fino al 22 febbraio 2026. tech.everyeye.it

Dazn, i nuovi piani e i costi dell'abbonamento: da Full a Family a Sports, ecco cosa cambiaLa piattaforma streaming offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano Full (ex Standard), il piano ... corriereadriatico.it

Buongiorno, ho bisogno di portare un mobile lungo 3 m e piano da Villa Minozzo a Castelnovo Monti. Se c’è qualcuno che lo fa è disponibile, può contattarmi su questa piattaforma - facebook.com facebook