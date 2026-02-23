Arrestato anche l' ex ambasciatore Mandelson Altro terremoto sul caso Epstein

Peter Mandelson è stato arrestato per abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta sul caso Epstein. L'ex ministro e ambasciatore britannico negli Stati Uniti è stato fermato in un'operazione che ha coinvolto diverse forze di polizia. Il suo nome si aggiunge a quello di altri individui coinvolti nello scandalo, alimentando il mistero su un'ampia rete di responsabilità. La notizia ha suscitato scalpore in tutto il settore politico e diplomatico.

Dopo l'ex principe Andrea, anche Peter Mandelson è finito in arresto per il caso Epstein. L'ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti è stato fermato per abuso d'ufficio, a quanto riporta Sky News. Giusto ieri era emerso che la società di consulenza co-fondata dall'ex ministro laburista, rimosso l'anno scorso dall'incarico di ambasciatore britannico negli Stati Uniti per i suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ha dichiarato bancarotta. Global Counsel, ora sotto amministrazione controllata, ha annunciato di aver cessato tutte le attività e licenziato la maggior parte dei suoi circa 80 dipendenti nel Regno Unito.