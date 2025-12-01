Eagle il nuovo maxi-scalo efficiente e sostenibile

IN ARRIVO EAGLE, uno scalo logistico di fondamentale importanza per il Porto di Ancona. Il gruppo di cui è parte FMG nel corso del 2022 ha acquisito un’area del porto di Ancona (ex opificio Bunge), corrispondente a circa un sesto dell’intero scalo commerciale (circa 49mila metri quadri). Lo ha fatto tramite Eco.Logica srl, che ha provveduto alla demolizione delle strutture esistenti, alla riqualificazione di quelle recuperabili ed è in procinto di realizzare la più grande piattaforma intermodale all’interno del porto, che darà nuovo impulso ai traffici complessivi nel porto e lungo i Corridoi transeuropei da cui è attraversato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eagle, il nuovo maxi-scalo efficiente e sostenibile

