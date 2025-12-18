Wizz Air nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado

Wizz Air amplia i suoi orizzonti con un nuovo collegamento diretto tra Pisa e Belgrado, aprendo le porte ai viaggi verso i Balcani. Con questa novità, la compagnia rafforza la sua presenza in Italia offrendo ai passeggeri un’opportunità ancora più facile e comoda per scoprire nuove destinazioni. Un volo che promette di avvicinare culture, persone e territori, rendendo i Balcani più accessibili che mai.

© Lanazione.it - Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado Pisa, 18 dicembre 2025 – I Balcani si avvicinano. Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia quest'anno, annuncia un nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per il turismo culturale, ma anche per il crescente segmento dei viaggi d'affari e dei pendolari tra l'Italia e la Serbia. Situata alla confluenza tra il Danubio e la Sava, Belgrado è una metropoli che fonde l'imponente architettura della Fortezza di Kalemegdan con una vita notturna molto animata.

