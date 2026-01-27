Wizz-air nuovo collegamento diretto Pisa-Ia?i

La compagnia Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova rotta diretta tra Pisa e Ia?i, con partenza prevista per il 23 maggio 2026. La collaborazione con Toscana Aeroporti mira a offrire collegamenti più comodi e frequenti, favorendo lo sviluppo dei viaggi tra Italia e Romania. La novità rappresenta un’opportunità per i viaggiatori interessati a raggiungere questa destinazione con maggiore facilità.

Pisa, 27 gennaio 2026 – gennaio Pisa, 27 Gennaio 2026 - Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l'apertura della rotta Pisa – Ia?i, con il primo decollo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026. Due città d'arte, due centri d'eccellenza universitaria, un unico legame diretto. Pisa è nel mondo il simbolo dell'ingegno architettonico, mentre Ia?i ne è il corrispettivo rumeno: adagiata su sette colli, la città ospita il maestoso Palazzo della Cultura e la più antica università del Paese. Questa nuova rotta non risponde solo alla domanda della vasta comunità rumena in Toscana, ma apre le porte a un turismo curioso, fatto di studenti, professionisti del settore tech e viaggiatori in cerca di una meta dove la storia ortodossa incontra una modernità europea.

