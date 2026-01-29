Accordo fra Enel e Comune di Montesilvano per le asfaltature dopo i lavori sulla rete elettrica | le strade interessate
L’amministrazione di Montesilvano e i vertici di Enel hanno trovato un accordo per sistemare le strade dopo i lavori sulla rete elettrica. Ora si aspetta solo di definire il cronoprogramma per asfaltare le zone interessate, una volta conclusi gli interventi in corso.
Trovato l'accordo fra l'amministrazione comunale di Montesilvano e i vertici locali di Enel, per la definizione del cronoprogramma per il ripristino del manto stradale nelle aree interessate dai recenti e ancora in corso lavori di ammodernamento della rete elettrica. Presenti al tavolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
