Via Ligea avanti i lavori per la cabina elettrica | banchine del porto presto elettrificate

Proseguono i lavori in via Ligea per la realizzazione della cabina elettrica, un intervento di Terna ed Enel che mira a elettrificare le banchine e i moli del porto commerciale. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità delle operazioni portuali, facilitando un accesso più efficiente alle reti elettriche e riducendo l’impatto ambientale delle attività portuali.

Proseguono in via Ligea i lavori per la realizzazione della grande cabina elettrica a cura di Terna ed Enel, un'infrastruttura strategica che permetterà l'elettrificazione delle banchine e dei moli del porto commerciale.

