Ex principe Andrea arrestato | nuove accuse e indagini nel Regno Unito

Giovedì mattina, l’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato dalla polizia britannica per presunti comportamenti illeciti in pubblico ufficio. Le autorità hanno confermato l’arresto senza specificare i dettagli delle accuse, ma fonti vicine alle indagini parlano di nuove prove che avrebbero portato alla misura restrittiva. L’arresto ha scatenato molte reazioni e si aggiunge a un quadro di indagini ancora in evoluzione. La sua posizione viene ora esaminata attentamente dalle forze dell’ordine.

Giovedì mattina l’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato dalla polizia britannica. Le autorità hanno parlato di presunti «comportamenti illeciti in pubblico ufficio», senza fornire ulteriori dettagli. Negli scorsi giorni, le forze dell’ordine avevano confermato di indagare sul passaggio di documenti governativi riservati a Jeffrey Epstein, il finanziere legato a numerose accuse di abusi sessuali. Andrea, fratello dell’attuale re Carlo III, aveva già perso i titoli reali proprio per i legami con Epstein, morto suicida nel 2019 nel carcere di Manhattan. Nel 2021 Andrea, oggi noto come Andrew Mountbatten-Windsor, era stato accusato da Virginia Giuffre di averla costretta a rapporti sessuali quando era minorenne. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Ex principe Andrea arrestato: nuove accuse e indagini nel Regno Unito È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno UnitoL’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato ieri sera dalla polizia, probabilmente a causa delle sue connessioni con Jeffrey Epstein. Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge di Windsor prima del previsto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre; Caso Epstein, spuntano foto dell'ex principe Andrea con modelle nel viaggio in Cina | Nell'isola del finanziere anche Naomi Campbell. L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham: «Condivise informazioni con Epstein». Oggi il fratello di reL'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo ... msn.com L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniL'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo ... msn.com Claude Monet, San Giorgio Maggiore al crepuscolo, 1908, olio su tela. National Museum of Wales, Cardiff, Regno Unito facebook #Russia | Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi ritengono che Alexei Navalny sia stato avvelenato con una tossina letale. bit.ly/4bXwXJa x.com