Nuove accuse contro Andrea | testimone riferisce pressioni da parte di Epstein per relazioni con l’ex principe

Una nuova accusa si aggiunge alla lunga lista contro Andrea, l’ex principe britannico. Un testimone ha raccontato di aver subito pressioni da Jeffrey Epstein affinché mantenesse rapporti con l’ex principe. La vicenda torna sotto i riflettori, con dettagli che alimentano le indagini in corso.

Una nuova accusa è emersa contro Andrea, l’ex principe britannico, in relazione a presunti rapporti sessuali avvenuti in circostanze controllate da Jeffrey Epstein. Secondo quanto riferito da una testimone, all’epoca ventenne, Epstein avrebbe esercitato pressioni su di lei per intraprendere una relazione sessuale con l’ex principe, che all’epoca era ancora membro della famiglia reale. L’evento, secondo i dettagli raccolti, si sarebbe svolto in un contesto privato e controllato, in cui la donna avrebbe subito una serie di manipolazioni psicologiche e coercizioni, spinte a compiere atti che non avrebbe voluto compiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

