Nuova Cusano dissesto piazzale campo polivalente | ulteriore segnalazione al Sindaco

I consiglieri di Nuova Cusano hanno segnalato al Sindaco un dissesto nel piazzale del campo polivalente, causato da lavori eseguiti senza adeguate verifiche. La perdita di sicurezza ha provocato danni a strutture e veicoli parcheggiati. L'intervento di riparazione si rende urgente per evitare ulteriori problemi. La questione rimane aperta e richiede una rapida soluzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno trasmesso al Sindaco di Cusano Mutri la SegnalazioneProposta n. 35 del 20022026, reiterando la richiesta di intervento sul piazzale antistante il campo polivalente coperto di contrada Triterno. Già oggetto di precedente segnalazione nell'ottobre 2025, l'area continua a presentare condizioni di dissesto che, nei giorni di pioggia, determinano ristagni d'acqua e criticità per gli utenti. Sportivi e famiglie, soprattutto nelle ore serali, sono costretti a muoversi tra pozze d'acqua, con rischio di cadute aggravato dall'assenza di illuminazione.