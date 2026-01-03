Vandali in azione nel campo polivalente della scuola
Nella scuola “Majorana-Bachelet” si è verificato un episodio di vandalismo che ha coinvolto il campo polivalente esterno. La struttura, importante per le attività sportive dell’istituto, è stata trovata danneggiata e imbrattata. L’evento ha suscitato preoccupazione tra studenti e staff, sottolineando l’importanza di interventi mirati per tutelare le aree scolastiche e garantire un ambiente sicuro e rispettoso.
L'istituto scolastico “Majorana-Bachelet” è stato oggetto di un raid vandalico. Nel mirino è finito il campetto polivalente esterno, una delle strutture simbolo dell’istituto, trovato danneggiato e imbrattato.La dirigente scolastica Maria Giuseppa Sgambato ha espresso grande amarezza, parlando di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Vandali in azione davanti alla scuola: paletti divelti e gettati nel cortile. "Una vergogna" | FOTO
Leggi anche: Vandali in azione all'istituto Zanussi: danni alle porte e ai bagni della scuola
Vandali in azione nel campo polivalente della scuola.
Vandali in azione a Novoli, danneggiato il campo dell’oratorio inaugurato da appena 20 giorni - Era stato inaugurato solo venti giorni fa il nuovo campo da gioco dell’oratorio di Novoli, ma nella notte della vigilia di Natale è stato danneggiato da ignoti vandali. giornaledipuglia.com
Vandali in azione, danni alle recinzioni del campo sportivo - Non si esclude un vandalismo, attuato forse con giochi pirotecnici, ai danni di una struttura "ombreggiante", lungo la recinzione del... ilrestodelcarlino.it
Le Foto - Vandali in azione al Parco Mascagna - La Municipalità scrive al prefetto Nuovo raid dei vandali al Parco Mascagna, ... rainews.it
Rubano i cappellini di Babbo Natale e distruggono gli elfi: vandali in azione x.com
Vandali in azione alla panchina tricolore, in Largo Martiti delle Foibe a Lanciano. La denuncia è del Circolo FdI cittadino, "È un simbolo di memoria storica", dice il segretario Rocco Finardi, condannando il gesto. La panchina è intitolata a Carlo Alberto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.