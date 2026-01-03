Vandali in azione nel campo polivalente della scuola

Nella scuola “Majorana-Bachelet” si è verificato un episodio di vandalismo che ha coinvolto il campo polivalente esterno. La struttura, importante per le attività sportive dell’istituto, è stata trovata danneggiata e imbrattata. L’evento ha suscitato preoccupazione tra studenti e staff, sottolineando l’importanza di interventi mirati per tutelare le aree scolastiche e garantire un ambiente sicuro e rispettoso.

L'istituto scolastico “Majorana-Bachelet” è stato oggetto di un raid vandalico. Nel mirino è finito il campetto polivalente esterno, una delle strutture simbolo dell’istituto, trovato danneggiato e imbrattato.La dirigente scolastica Maria Giuseppa Sgambato ha espresso grande amarezza, parlando di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

