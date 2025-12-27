Raccolta differenziata il calendario natalizio crea disagio | Nuova Cusano presenta interrogazione al sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti “Le festività natalizie 2025 stanno evidenziando alcune criticità nel calendario della raccolta differenziata porta a porta predisposto dall’Amministrazione comunale. Nei giorni festivi è stato disposto un calendario che ha previsto diversi rinvii dei conferimenti, in particolare dell’umido, con l’effetto concreto di costringere numerose famiglie – soprattutto nel centro urbano di Cusano e Civitella, dove non tutti dispongono di compostiere – a conservare in casa i rifiuti organici per un’intera settimana, proprio nel periodo in cui si producono maggiori quantità di scarti alimentari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raccolta differenziata, il calendario natalizio crea disagio: “Nuova Cusano” presenta interrogazione al sindaco Leggi anche: Cusano Mutri, l’opposizione al sindaco: “Silenzio inspiegabile sul Puc, ignorata nostra interrogazione” Leggi anche: Frosinone, parte la nuova raccolta differenziata: nuovo calendario e kit “intelligenti” con chip identificativo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Festività natalizie: le variazioni alla raccolta rifiuti nel modenese; Raccolta dei rifiuti . Porta a porta, si cambia. Ecco le variazioni natalizie; Festività natalizie a Brescia: come cambiano la raccolta dei rifiuti, la mobilità e gli appuntamenti religiosi; Oristano, raccolta differenziata rimodulata tra Natale e Capodanno. Raccolta differenziata a Cosenza, ecco le variazioni del calendario per le festività natalizie - Raccolta sospesa il 25 dicembre, mentre il 26 saranno raccolte sia la frazione del multimateriale che quella dell'organico ... corrieredellacalabria.it

Agrigento, cambia il calendario della raccolta differenziata per le festività natalizie e di fine anno - Domani 25 dicembre, giorno di Natale non si effettuerà il servizio e la raccolta del secco residuo verrà posticipata a venerdì 26 quando sarà ... scrivolibero.it

Raccolta differenziata, cambia il calendario per le festività natalizie e di fine anno: ecco come - In queste due settimane, la raccolta del vetro sarà eccezionalmente garantita alle utenze domestiche tramite il conferimento nelle isole ecologiche itineranti nei quartieri come da ordinaria pianifica ... agrigentonotizie.it

AVVISO RACCOLTA DIFFERENZIATA Si avvisa la Cittadinanza che in occasione delle festività, a causa della chiusura degli impianti di destinazione dei rifiuti, nella giornate di: 25 Dicembre 2025 (giovedi) 26 Dicembre 2025 (venerdi) 01 Genn - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.