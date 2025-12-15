I fondi a bilancio non ci sono | così il municipio chiede un milione di euro per i mercati rionali
Il II municipio di Roma richiede un milione di euro per il rilancio dei mercati rionali, poiché nel bilancio di Roma Capitale 2026-2028 non sono previsti fondi specifici. La mancanza di risorse dedicate evidenzia l'urgenza di interventi mirati per sostenere e valorizzare queste realtà commerciali essenziali per il territorio.
Fitto: "Comprendo preoccupazioni su bilancio Ue, ma fondi di Coesione non sono a rischio" - Primo incontro al Parlamento europeo per il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, dopo la presentazione della proposta di bilancio settennale dell'Unione europea. ansa.it
Bilancio Ue sotto attacco: risorse insufficienti e big tech graziate. Parla l’eurodeputato Muresan (Ppe) - Dall’insufficienza delle risorse all’accorpamento dei fondi per agricoltura e coesione: tutte le critiche del correlatore alla proposta di ... milanofinanza.it
Al Comitato europeo delle Regioni il confronto su bilancio UE, fondi di coesione e PNRR: Genova porta a Bruxelles le criticità dei comuni - facebook.com facebook