Pesce scaduto nei mercati rionali | oltre 800 tonnellate di prodotto irregolare in tutta Italia
AGI - Un'operazione della Capitaneria di porto di Palermo ne i mercati rionali ha sequestrato 112 tonnellate di prodotto ittico mal conservato o non tracciato, tolti dal mercato e quindi dalle tavole dei palermitani. Sono stati 1.410 i controlli effettuati lungo l'intera filiera e 78 le sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo di 116 mila euro. Nel solo territorio palermitano sono stati individuati oltre 15.500 chili di pesce privi di tracciabilità o con termini di conservazione superati, con il conseguente sequestro di circa 75 tonnellate di merce, in larga parte distrutta perché giudicata non idonea al consumo umano. 🔗 Leggi su Agi.it
