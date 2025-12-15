Incendi a raffica in zona U | scooter dati alle fiamme nella notte | FOTO

Nella notte, zona Universitaria è stata teatro di un susseguirsi di incendi che hanno coinvolto diversi scooter tra via dell’Unione e via Vinazzetti. Un episodio che ha provocato preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine, con le fiamme che hanno acceso l’attenzione sulla sicurezza della zona.

Da via dell'Unione a via Vinazzetti, una notte di fuoco e fiamme, è il caso di dirlo, in zona Universitaria. Diversi scooter sono stati date alle fiamme e gli scheletri sono ancora visibili in strada questa mattina. Forte la preoccupazione dei residenti.