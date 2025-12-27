Incendiato un camper a Borgo San Nazario, poi le fiamme hanno coinvolto anche altre auto: è successo nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre. Lo riporta il Piccolo. È successo all'altezza del civico 69 di via San Nazario. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Non è escluso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Ancora incendi: in fiamme un camper e delle auto

