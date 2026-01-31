L’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt. La squadra di Chivu dovrà ora affrontare questa sfida, dopo aver perso 2-0 contro il Borussia Dortmund, risultato che non è stato sufficiente per passare il turno. La speranza di raggiungere gli ottavi si riduce, ma i nerazzurri tenteranno comunque di fare il possibile per giocarsi le proprie chance.

La vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund non è bastato all’Inter per poter rientrare nelle prime 8 squadre della League Phase di Champions League e giocarsi direttamente gli ottavi di Champons League. La squadra di Cristian Chivu dovrà passare dunque dai play-off, così come Atalanta e Juventus, per poter proseguire il proprio cammino europeo. L’urna di Nyon è stata chiara: alla Beneamata toccherà affrontare il Bodo Glimt in una doppia sfida per poter sognare. La squadra norvegese, arrivata 23ª in classifica, nella prima fase della competizione è riuscita a conquistare soltanto 9 punti, piazzando però dei colpi importanti sia contro Manchester City che contro l’Atletico Madrid, pareggiando contro il Borussia Dortmund e mettendo in grande difficoltà anche la formazione di Luciano Spalletti che però ne è uscita vincitrice. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, il sorteggio di Champions League dice Bodo Glimt: Chivu tenta l'impresa

L’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

Questa sera si è svolto il sorteggio della Champions League e l’Inter ha trovato subito una sfida difficile.

