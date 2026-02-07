Monossido in casa notte di paura | quattro giovani salvati e curati a Roma

Una notte di paura a Roma, quando quattro giovani sono stati soccorsi per intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente è avvenuto in un appartamento condiviso all’Aquila, dove i ragazzi sono stati trovati storditi e in difficoltà. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che li hanno portati in pronto soccorso. Ora sono sotto osservazione in una struttura specializzata per il trattamento in camera iperbarica.

L'Aquila - Quattro operai intossicati durante la notte in un appartamento condiviso, soccorsi dal 118 e trasferiti in una struttura specializzata per trattamento in camera iperbarica. Quattro giovani sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio nel corso della notte all’interno di un appartamento di Montereale. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei ragazzi al pronto soccorso di L’Aquila. Successivamente, viste le modalità dell’esposizione e i parametri clinici rilevati, è stato deciso il trasferimento all’Ospedale Umberto I di Roma, dotato di camera iperbarica, dove sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto in questi casi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

