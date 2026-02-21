Kim Jong-un prepara la successione? Cosa c’è dietro l’ascesa di Ju-ae

In Corea del Nord, Kim Jong-un si sta occupando della successione e ha portato sua figlia Ju-ae in prima linea. Recentemente, un’immagine di lui con la figlia di 13 anni è stata posizionata nella bacheca dell’ambasciata nordcoreana a Pechino, attirando l’attenzione di osservatori e analisti. Questa mossa potrebbe indicare un cambio di strategia o un segnale sulla futura leadership del Paese. La presenza della foto alimenta domande sulle intenzioni del leader nordcoreano.

© Lettera43.it - Kim Jong-un prepara la successione? Cosa c’è dietro l’ascesa di Ju-ae

A Pechino qualcuno si è accorto di una novità. L'ambasciata della Corea del Nord in Cina ha collocato una fotografia di Kim Jong-un insieme a sua figlia, la 13enne Kim Ju-ae, in bella vista nella bacheca esterna. Un segnale forse impercettibile, ma che potrebbe rappresentare un indizio di quanto l'agenzia di intelligence della Corea del Sud sostiene che sia ormai quasi stabilito: Ju-ae è stata individuata dal padre come erede e prossima leader suprema di Pyongyang. Kim Jong un e Kim Ju-ae alle celebrazioni per il 79esimo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori nel 2024 (Ansa). La figlia del leader nordcoreano verso la designazione.