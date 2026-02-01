La principessa di Norvegia, Mette Marit, rompe il silenzio e ammette di aver avuto contatti con Epstein. La donna si dice pentita e racconta di essere stata pagata per fare sesso nella casa che un tempo apparteneva alla regina Madre, il Royal Lodge, prima di essere portata a Buckingham Palace. La sua testimonianza si aggiunge alle vittime che accusano l’ex principe Andrea di comportamenti discutibili.

“ Mi pento di aver avuto contatti con Epstein ”, sono le parole della principessa di Norvegia, Mette Marit, davanti ai microfoni dell’emittente Nrk. Quella del Regno Unito non è l’unica monarchia che si trova a fare i conti con il clamore della torbida vicenda legata al pedofilo americano di Brooklyn. “Jeffrey Epstein è responsabile per le sue azioni – ha dovuto chiarire davanti ai suoi sudditi l’ultima vittima coronata dei file pubblicati negli Stati Uniti, aggiungendo – Io sono responsabile per non aver verificato meglio il passato di Epstein e per non aver compreso abbastanza in fretta che tipo di persona fosse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si fa avanti un’altra vittima dell’ex principe Andrea: “Pagata per fare sesso nella casa che fu della regina Madre, il Royal Lodge e portata a Buckingham Palace”

Approfondimenti su Principessa Mette Maritt

L’ex principe Andrea torna sotto i riflettori per una foto che sta facendo il giro del web.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Principessa Mette Maritt

Argomenti discussi: Il riscatto di Abraham finanzia un altro colpo: la Roma si fa avanti per Wolfe; Rugani può lasciare la Juventus? Un club di A si fa avanti, svelata la posizione della società; Serie B Attacco Monza, è arrivato Caso. Il Palermo si fa avanti per Mota; Merano fa un passo avanti sull’accessibilità: il PEBA si aggiorna, ora tocca alla politica camminare.

Il riscatto di Abraham finanzia un altro colpo: la Roma si fa avanti per WolfeIl terzino norvegese del Wolverhampton è la priorità dei giallorossi per rinforzare la corsia mancina. msn.com

Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardoL’anestesista Giupponi ha messo gli occhi sulla direzione del 118 della Liguria ed è pronto a iscriversi al concorso, bandito qualche settimana fa da Liguria Salute. L’obiettivo della Regione è ... ilsecoloxix.it

Andrea è stato privato di tutti i suoi titoli reali a ottobre e gli è stato ordinato di lasciare la sua lussuosa residenza della Royal Lodge a Windsor x.com

Il trasloco del principe da Royal Lodge non spegne le tensioni a corte. Il timore è che continui a influenzare, seppur indirettamente, le decisioni della Corona Leggi l'articolo #KateMiddleton - facebook.com facebook