L’ex principe Andrea sfrattato all’improvviso dal Royal Lodge La folle accusa di tortura e il sesso alla residenza reale

L’ex principe Andrea è stato sfrattato all’improvviso dalla Royal Lodge, la sua casa storica a Windsor. La decisione arriva dopo una serie di accuse esplosive, tra cui quella di aver subito “tortura” e di aver avuto rapporti sessuali nella residenza reale. La notizia ha sorpreso molti, e ora Andrea si trova a dover lasciare il suo alloggio senza preavviso, mentre le polemiche continuano a divampare.

Londra, 4 febbraio 2026 – Si è conclusa con un’accelerazione improvvisa la vicenda dello ‘sfratto’ dell’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor dalla sua storica residenza di Royal Lodge. Dopo l'ultima, devastante ondata di documenti legati al caso Epstein, la situazione sembra essere precipitata: quello che doveva essere un trasloco programmato per un non meglio precisato inizio del 2026 è diventato uno ‘sfratto’ anticipato. A peggiorare ulteriormente il quadro sono due notizie che stanno rimbalzando in rete. La prima riguarda delle nuove testimonianze raccolte dalla polizia della Thames Valley: una donna ha denunciato di essere stata inviata nel Regno Unito da Epstein nel 2010 proprio per un incontro sessuale con Andrea all'interno del Royal Lodge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ex principe Andrea sfrattato all’improvviso dal Royal Lodge. La folle accusa di “tortura” e il sesso alla residenza reale Approfondimenti su Prince Andrea Si fa avanti un’altra vittima dell’ex principe Andrea: “Pagata per fare sesso nella casa che fu della regina Madre, il Royal Lodge e portata a Buckingham Palace” La principessa di Norvegia, Mette Marit, rompe il silenzio e ammette di aver avuto contatti con Epstein. Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge di Windsor prima del previsto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Prince Andrea Argomenti discussi: Scandalo Epstein, nuova testimonianza chiama in causa l'ex principe Andrea; Nuove accuse per l'ex principe Andrea dopo la diffusione dei file di Epstein; Il dossier che racconta le cene dell’ex principe Andrea con Epstein e l’invito a Buckingham Palace; L’ex principe Andrea di nuovo nella bufera: scoperta una foto con un’altra vittima di Epstein. L’ex principe Andrea sfrattato all’improvviso dal Royal Lodge. La folle accusa di tortura e il sesso alla residenza realeDopo la pubblicazione dei nuovi file Epstein, l’accelerazione dello sfratto. L’ombra di un abuso in una tenuta della Corona e complicità nella morte di una modella. Daily Mail: Accuse infondate ... quotidiano.net L’ex principe Andrea allontanato da Windsor nella notte: al centro dello scandalo EpsteinL’ex principe Andrea allontanato da Windsor nella notte: al centro ci sono nuovi documenti legati al noto scandalo Jeffrey Epstein ... mam-e.it «Andar via è stato così umiliante per lui che ha scelto di farlo di nascosto. Royal Lodge è un luogo in cui conservava tanti ricordi di famiglia». Andrew Mountbatten-Windsor ha lasciato la Royal Lodge, la storica dimora da oltre trenta stanze dal valore di circa 3 - facebook.com facebook A dispetto del gossip che da mesi parla di gelo di padre e figlie entrambe le principesse hanno di recente fatto visita al genitore caduto in disgrazia nel Royal Lodge da cui sta per traslocare x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.