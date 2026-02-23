Non lo hanno mai fatto! Bimbo col cuore bruciato | la verità shock sui medici

Il bambino ha subito gravi ustioni al cuore a causa di un incidente domestico, e i medici non hanno ancora assunto un intervento decisivo. Le sue condizioni sono critiche, e i genitori si chiedono perché non siano stati adottati immediatamente trattamenti più aggressivi. La famiglia si affida alle prossime decisioni dei medici, sperando in un miglioramento rapido. La situazione rimane delicata e ancora senza una soluzione definitiva.

Per settimane la stanza d’ospedale è stata l’ultimo confine tra la speranza e l’angoscia. I genitori hanno atteso ogni aggiornamento con il fiato sospeso, aggrappati all’idea che quel cuore nuovo potesse restituire al loro bambino una vita normale. Poi, quando anche l’ultima possibilità si è affievolita, è arrivata la notizia che nessuno vorrebbe mai ascoltare: Domenico non ce l’ha fatta. Aveva due anni e mezzo. Da quel momento il dolore si è trasformato in una richiesta di verità. La famiglia vuole capire cosa sia accaduto in quelle ore decisive, se tutto sia stato fatto secondo le regole e se eventuali errori potessero essere evitati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Gli hanno ‘bruciato’ il cuore”. Orrore su un bambino di 2 anni, la scoperta shock sui mediciUn bambino di 2 anni e 3 mesi di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore, ma il percorso non è stato semplice.

Bimbo col cuore bruciato, mamma Patrizia attacca i medici del Monaldi: "Mi hanno tradita, vergogna"Patrizia accusa i medici del Monaldi dopo la morte del suo bambino con il cuore bruciato, attribuendo il decesso a un possibile errore nel trattamento.

Il dramma del bimbo trapiantato a #Napoli con un #cuore danneggiato. L’onda di commozione attraversa il Paese. Intanto l’inchiesta presto potrebbe allargarsi. I carabinieri del Nas stamattina sono tornati all’ospedale Monaldi. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

Il calvario di Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato è finito. Il piccolo si è spento questa mattina alle 9.20. #Tg1 x.com