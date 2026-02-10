Un bambino di 2 anni e 3 mesi di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore, ma il percorso non è stato semplice. Durante il trasporto da Bolzano a Napoli, l’organo si è danneggiato perché è stato usato ghiaccio secco. I medici sono riusciti comunque a operarlo, anche se il cuore è stato “bruciato” dal freddo. Ora il piccolo lotta tra la vita e la morte.

Un bambino di 2 anni e 3 mesi ricoverato a Napoli è stato sottoposto al trapianto di cuore atteso, nonostante l’organo fosse stato danneggiato durante il trasporto da Bolzano a Napoli a causa dell’utilizzo di ghiaccio secco. La vicenda è emersa tramite una denuncia presentata dalla famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, che nei prossimi giorni sarà integrata con ulteriori dettagli. Il trapianto è avvenuto lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Inizialmente era noto solo il fatto che il cuore del piccolo donatore, proveniente da Bolzano, fosse arrivato a Napoli in condizioni irrimediabilmente compromesse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Gli hanno ‘bruciato’ il cuore”. Orrore su un bambino di 2 anni, la scoperta shock sui medici

Approfondimenti su Napoli Trapianto

A Napoli due chirurghi sono stati sospesi dopo aver trapiantato un cuore danneggiato a un bambino di due anni.

#Cosa- gli- ha- fatto- la- mamma || Un neonato di soli due mesi è morto improvvisamente, lasciando i genitori sotto shock.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

The Adventure of the Speckled Band | The Adventures of Sherlock Holmes

Ultime notizie su Napoli Trapianto

Argomenti discussi: Crans-Montana, brucia il memoriale dedicato alle vittime di Capodanno; Arrivederci Zenerù: migliaia ad Ardesio per cacciare l’inverno; L’AI è pronta a mangiarsi il settore software? Intanto Wall Street brucia 400 miliardi di dollari; Le auto degli infami bruciate. Chi è l'uomo che ha terrorizzato Roma sud ovest: Io so un po' stragista.

Trapianto, ipotesi choc: «Impiantato sul bimbo il cuore inutilizzabile»Non se ne sono accorti. E gli hanno trapiantato un cuore nuovo ma tecnicamente bruciato dal maldestro uso del ghiaccio. Non se ne sono accorti e hanno proceduto ad effettuare un ... ilmattino.it

Cercavano il morto. Miracolo se l'agente non è bruciato vivoLo sfogo in tv di due poliziotti in piazza a Torino: Per la prima volta in 27 anni ho avuto paura, c'è dietro una chiara strategia ... msn.com

“Sono quasi morto. Credo di essere bruciato”: l’eco dell’orrore di Crans Montana in quelle 171 chiamate ai soccorsi- - facebook.com facebook

“Sono quasi morto. Credo di essere bruciato”: l’eco dell’orrore di Crans Montana in quelle 171 chiamate ai soccorsi x.com