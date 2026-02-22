Noemi | Soffrivo di derealizzazione avevo paura di chiedere aiuto Ci ho messo anni per mandare via il panico

Noemi ha raccontato di aver affrontato anni di derealizzazione, causati dallo stress legato all’inizio della sua carriera musicale. La cantante ha spiegato di aver temuto di chiedere aiuto, temendo giudizi e conseguenze negative. Durante l’intervista, ha condiviso come il panico l’abbia accompagnata per molto tempo, ma anche come sia riuscita a superarlo con il tempo. La sua testimonianza rivela la lotta nascosta dietro il successo.

