Nocera Inferiore cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi

A Nocera Inferiore, durante la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, un cavallo è deceduto nel corso della manifestazione. L'evento, che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori, si è interrotto bruscamente a causa di questo incidente. La notizia ha suscitato riflessioni sulla sicurezza e il rispetto per gli animali durante le tradizioni pubbliche.

Dramma alla vigilia dell'Epifania a Nocera Inferiore, dove la tradizionale "Cavalcata dei Re Magi" è stata segnata dalla morte di un cavallo nel pieno del corteo cittadino. L'animale, impegnato nel traino di una carrozza lungo via Atzori, si è improvvisamente accasciato sull'asfalto a poche.

Il cavallo morto durante la tradizionale Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore

