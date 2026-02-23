No al Cpr a Carrara Appello delle Caritas per aiutare i migranti e favorire l’integrazione

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di un Cpr a Carrara ha incontrato le opposizioni delle Caritas, che chiedono di concentrarsi sull’assistenza ai migranti e sull’integrazione. La proposta, sostenuta da alcuni amministratori locali, prevede la creazione di una struttura per gestire i richiedenti asilo, ma le associazioni cattoliche insistono sulla priorità di supportare le persone con servizi di accoglienza e formazione. La questione diventa ancora più urgente considerando che in Toscana ci sono oltre 433mila stranieri, l’11,9% della popolazione.
no al cpr a carrara appello delle caritas per aiutare i migranti e favorire l8217integrazione
© Lanazione.it - "No al Cpr a Carrara". Appello delle Caritas per aiutare i migranti e favorire l’integrazione

Sono oltre 433mila i cittadini stranieri residenti in Toscana: l’11,9 per cento della popolazione totale. Un dato emerso alla presentazione a Firenze del “Rapporto Immigrazione 2025” realizzato a livello nazionale da Caritas e Fondazione Migrantes. A presentarlo il vescovo di Massa Carrara Mario Vaccari, delegato della Conferenza Episcopale Toscana per il servizio la carità, e l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, delegato della Conferenza Episcopale Toscana per la pastorale dei migranti. Ma non sono emersi solo numeri dal rapporto. I vescovi hanno sottolineato come le diocesi toscane siano attive per collaborare con le istituzioni nei servizi di accoglienza, e hanno invitato a guardare al fenomeno migratorio mettendo in risalto anche le esperienze positive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’appello accorato del direttore della Caritas : "Ci manca un magazzino, aiutateci ad aiutare"Il direttore della Caritas lancia un appello urgente: senza un magazzino adeguato, le attività di aiuto si fermano.

In Prefettura il tavolo sugli immigrati: "Al vaglio progetti per favorire l'integrazione"In Prefettura si è svolto il tavolo sugli immigrati, dopo che alcuni cittadini hanno segnalato difficoltà nell’inserimento scolastico dei figli stranieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Indagini e pressioni sui medici per l'idoneità ai cpr. Gli appelli: La cura non è reato; Da Macomer a Palazzo San Gervasio, passando per Bari: il filo autoritario dei CPR; Lepore risponde a Piantedosi: No al Cpr. De Pascale: Serve un dialogo; Macomer, la rivolta nel Cpr sotto la lente del Garante.

no al cpr aSicurezza, il Pd nazionale stoppa de Pascale: «No a nuovi Cpr». Ma il governatore dell'Emilia-Romagna non arretraNell'aula della Regione la contestazione degli attivisti contro i centri per le espulsioni. Il presidente dem: «Non ho bisogno di essere appoggiato dal Pd nazionale, faccio parte di una comunità e do ... corrieredibologna.corriere.it

no al cpr aNo a carceri per migranti: cattolici, sindacati e collettivi si ritrovano al TpoBOLOGNA – È il popolo dei No-Cpr e si riunirà venerdì dalle 18.30 al Tpo di via Casarini, per un’assemblea regionale contro l’apertura delle «carceri per migranti». Una galassia di anime tutte diverse ... bologna.repubblica.it