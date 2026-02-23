No al Cpr a Carrara Appello delle Caritas per aiutare i migranti e favorire l’integrazione

Il progetto di un Cpr a Carrara ha incontrato le opposizioni delle Caritas, che chiedono di concentrarsi sull’assistenza ai migranti e sull’integrazione. La proposta, sostenuta da alcuni amministratori locali, prevede la creazione di una struttura per gestire i richiedenti asilo, ma le associazioni cattoliche insistono sulla priorità di supportare le persone con servizi di accoglienza e formazione. La questione diventa ancora più urgente considerando che in Toscana ci sono oltre 433mila stranieri, l’11,9% della popolazione.

Sono oltre 433mila i cittadini stranieri residenti in Toscana: l’11,9 per cento della popolazione totale. Un dato emerso alla presentazione a Firenze del “Rapporto Immigrazione 2025” realizzato a livello nazionale da Caritas e Fondazione Migrantes. A presentarlo il vescovo di Massa Carrara Mario Vaccari, delegato della Conferenza Episcopale Toscana per il servizio la carità, e l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, delegato della Conferenza Episcopale Toscana per la pastorale dei migranti. Ma non sono emersi solo numeri dal rapporto. I vescovi hanno sottolineato come le diocesi toscane siano attive per collaborare con le istituzioni nei servizi di accoglienza, e hanno invitato a guardare al fenomeno migratorio mettendo in risalto anche le esperienze positive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’appello accorato del direttore della Caritas : "Ci manca un magazzino, aiutateci ad aiutare"Il direttore della Caritas lancia un appello urgente: senza un magazzino adeguato, le attività di aiuto si fermano.

In Prefettura il tavolo sugli immigrati: "Al vaglio progetti per favorire l'integrazione"In Prefettura si è svolto il tavolo sugli immigrati, dopo che alcuni cittadini hanno segnalato difficoltà nell’inserimento scolastico dei figli stranieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Indagini e pressioni sui medici per l'idoneità ai cpr. Gli appelli: La cura non è reato; Da Macomer a Palazzo San Gervasio, passando per Bari: il filo autoritario dei CPR; Lepore risponde a Piantedosi: No al Cpr. De Pascale: Serve un dialogo; Macomer, la rivolta nel Cpr sotto la lente del Garante.

Sicurezza, il Pd nazionale stoppa de Pascale: «No a nuovi Cpr». Ma il governatore dell'Emilia-Romagna non arretraNell'aula della Regione la contestazione degli attivisti contro i centri per le espulsioni. Il presidente dem: «Non ho bisogno di essere appoggiato dal Pd nazionale, faccio parte di una comunità e do ... corrieredibologna.corriere.it

No a carceri per migranti: cattolici, sindacati e collettivi si ritrovano al TpoBOLOGNA – È il popolo dei No-Cpr e si riunirà venerdì dalle 18.30 al Tpo di via Casarini, per un’assemblea regionale contro l’apertura delle «carceri per migranti». Una galassia di anime tutte diverse ... bologna.repubblica.it

Sequestrato dalla Polizia di Stato a Massa Carrara oltre un quintale di cocaina. Lo stupefacente, nascosto all’interno di un camion diretto verso la Puglia, avrebbe fruttato sul mercato illecito almeno 3 milioni di euro. Il conducente, un cittadino straniero, è stato - facebook.com facebook