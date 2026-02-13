In Prefettura il tavolo sugli immigrati | Al vaglio progetti per favorire l' integrazione

In Prefettura si è svolto il tavolo sugli immigrati, dopo che alcuni cittadini hanno segnalato difficoltà nell’inserimento scolastico dei figli stranieri. Durante l'incontro, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni hanno discusso progetti concreti per facilitare l’integrazione, come corsi di lingua e attività di orientamento. La riunione ha coinvolto tutti i settori che operano sul territorio, tra cui enti pubblici, sindacati e organizzazioni del terzo settore.

Gli ambiti di intervento e discussione individuati sono stati: istruzione, alfabetizzazione e integrazione culturale; gestione delle fragilità sociosanitarie; emergenza alloggiativa e relativa mobilità; occupazione e formazione professionale. La suddivisione operativa proposta ha lo scopo di elaborare progetti condivisi che facilitino l'integrazione sul territorio e siano propedeutici alla creazione di buone prassi nonché alla risoluzione delle problematiche più diffuse. I componenti del consiglio territoriale dell'immigrazione hanno manifestato, infine, la piena disponibilità alla sinergia e all'integrazione delle azioni di competenza per favorire migliori percorsi di integrazione sociale sul territorio dei cittadini di paesi extracomunitari.

L’Esercito potrebbe essere impiegato anche a Foggia, nel Quartiere Ferrovia, nell’ambito del progetto ‘Strade Sicure’.

Nella riunione del Consiglio territoriale dell’Immigrazione tenutasi a Palazzo Giulio d’Este, si sono affrontati temi cruciali riguardanti l’inclusione, l’accesso ai servizi e la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato.

