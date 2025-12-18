Il direttore della Caritas lancia un appello urgente: senza un magazzino adeguato, le attività di aiuto si fermano. Da mesi, la carovana della solidarietà si trova in difficoltà, impedendo di ricevere e distribuire viveri essenziali. È un momento cruciale per la comunità, che ha bisogno del sostegno di tutti per non fermare il suo impegno nel soccorrere chi è più in difficoltà.

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello accorato del direttore della Caritas : "Ci manca un magazzino, aiutateci ad aiutare"

"Da mesi stiamo cercando disperatamente una cosa semplice: un magazzino. E intanto non possiamo ricevere viveri". L’appello accorato giunge dalla Caritas diocesana urbinate, proprio in concomitanza con l’arrivo delle feste natalizie: "Siamo a metà dicembre, si respira già da diversi giorni l’attesa del Natale, ma qui in Caritas l’aria che respiriamo è pesante e densa di frustrazione – dice il direttore, Luigi Fedrighelli – cerchiamo da tempo un magazzino che in un territorio ricco e operoso come il nostro dovrebbe essere reperibile in poche ore. Tra l’altro solo temporaneo, per alcuni mesi che ci separano dalla soluzione trovata dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

